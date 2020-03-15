شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: التربية والتعليم تعلن إيقاف الدراسة ابتداء من اليوم في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي مساء امس السبت إيقاف الدراسة للفصل الدراسي الثاني على مستوى جميع الصفوف الدراسية بدءً من اليوم الاحد، خوفا من فيروس ”كورونا“.

وقالت وزارة التربية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، أنها اتخذت هذا القرار ”تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، كإجراء احترازي، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا وباءً عالمياً“.