- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حقيقة وفاة اول حالة مصابة بـ”كورونا” في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
نفى مصدر بمستشفى الوالي حقيقة الانباء التي تحدثت عن وفاة اول مصاب بفيروس كورونا في عدن وفي المستشفى.
وقال المصدر انه لايوجد أي حالة او حتى اشتباه بحاله كورونا داخل مستشفى الوالي او أي من مستشفيات عدن .
واكد المصدر ان الانباء التي تحدثت عن وفاة حالة مصابة بالكورونا غير صحيحة اطلاقا وانه لايوجد أي حالات داخل الجمهورية حتى اللحظة سجلت .
ودعا المصدر وسائل الاعلام الى التأكد من الاخبار التي تنشر .
وكانت انباء قد انتشرت عن وفاة امراة مصابة بكورونا في عدن .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة وفاة اول حالة مصابة بـ”كورونا” في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.