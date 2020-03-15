تعرف على حقيقة وفاة اول حالة مصابة بـ”كورونا” في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

نفى مصدر بمستشفى الوالي حقيقة الانباء التي تحدثت عن وفاة اول مصاب بفيروس كورونا في عدن وفي المستشفى.



وقال المصدر انه لايوجد أي حالة او حتى اشتباه بحاله كورونا داخل مستشفى الوالي او أي من مستشفيات عدن .

Advertisements

واكد المصدر ان الانباء التي تحدثت عن وفاة حالة مصابة بالكورونا غير صحيحة اطلاقا وانه لايوجد أي حالات داخل الجمهورية حتى اللحظة سجلت .

ودعا المصدر وسائل الاعلام الى التأكد من الاخبار التي تنشر .

وكانت انباء قد انتشرت عن وفاة امراة مصابة بكورونا في عدن .