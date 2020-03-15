اجتماع طارئ في سيئون يقر عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
الخليج 365 - سيئون
أقر اجتماع طارئ اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .
و تضمنت القرارات في الاجتماع الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس و الوكلاء المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي و محمد الصيعري ايقاف الرحلات الى مطار سيئون ابتداء من يوم غد الاثنين لفترة اسبوعين الى جانب تكثيف تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء في منفذ الوديعة البري .
و اقر الاجتماع الذي ضم عدد من المكاتب التنفيذية المختصة بوادي وصحراء حضرموت الغاء كافة الفعاليات الجماهيرية الثقافية والرياضية والاحتفالات الخاصة بالمناسبات الدينية و الاجتماعية ذات التجمعات ، الى جانب ايقاف التأشيرات السياحية و منع دخول الاجانب عبر المنافذ البرية للمحافظة .
و كلف الاجتماع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان انشاء مركز حجر صحي بمديرية رماه للقيام بإجراءات الفحص الاولي للواصلين .
و دعا الاجتماع الى تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الاعلام و خطباء وائمة المساجد و المؤسسات التعليمية التي من شأنها ان تساهم في الوقاية من انتشار الوباء وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه بعيدا عن حالات القلق والخوف . حاثا المواطنين الى تعزيز النظافة الشخصية داخل الاسرة والمجتمع ، وكذا العمل على تأجيل المناسبات الاجتماعية في الوقت الحالي للإسهام في الحد من انتشار الوباء .
وأكد الوكيل الكثيري تسخير كافة الامكانيات المتوفر في سبيل الاجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا ، منوها الى ان اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم للاطلاع على أي مستجدات حول وباء كورونا .
داعيا المواطنين الى الابتهال و التضرع الى الله العلي القدير ان يرفع عن بلادنا الاوبئة والفتن .
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