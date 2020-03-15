عاجل.. المشتركة تأسر قيادياً حوثياً في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة في مدينة حيس جنوب الحديدة من أسر قيادي تابع لمليشيات الحوثي بعد صد محاولة تسلل عناصر حوثية في قرية بيت مغاري شمال غرب المدينة.

Advertisements وأكد مصدر ميداني" أن القوات المشتركة في جبهة حيس أسعفت الأسير الحوثي بعد إصابته خلال المواجهات وقامت بعلاجه. وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا خروقاتها لاتفاق ستوكهولم بافتعال التصعيد العسكري واستهداف التجمعات السكانية في مديريات الحديدة.

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