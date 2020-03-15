- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يترأس إجتماع عاجل بضباط إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
ترأس المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأحد، إجتماع عاجل بالضباط في مقر الإدارة، للوقوف أمام الآداء الوظيفي للإدارات وحاجة المجتمع للأمن والأمان والسكينة العامة.
وحث العميد التميمي الضباط على الألتزام في آداء عملهم الإداري والميداني، مشدداً في ذات الوقت على أن المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة جداً، وتتطلب بذل المزيد من التضحيات والجهود، والمجتمع بحاجة إلى أمن وأمان وسكينة عامة، وحضرموت تحتاج إلى الكثير من أبنائها.
مشيراً أن إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، ستشهد في الأيام القادمة عدة تغييرات، وفقاً للخطة الجديدة التي تم إعدادها للتدوير الوظيفي، موكداً بمحاسبة أي ضابط يتكاسل في عمله، ويستغل منصبه للمصالح الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يترأس إجتماع عاجل بضباط إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.