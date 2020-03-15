التميمي يترأس إجتماع عاجل بضباط إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

ترأس المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأحد، إجتماع عاجل بالضباط في مقر الإدارة، للوقوف أمام الآداء الوظيفي للإدارات وحاجة المجتمع للأمن والأمان والسكينة العامة.

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وحث العميد التميمي الضباط على الألتزام في آداء عملهم الإداري والميداني، مشدداً في ذات الوقت على أن المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة جداً، وتتطلب بذل المزيد من التضحيات والجهود، والمجتمع بحاجة إلى أمن وأمان وسكينة عامة، وحضرموت تحتاج إلى الكثير من أبنائها.

مشيراً أن إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، ستشهد في الأيام القادمة عدة تغييرات، وفقاً للخطة الجديدة التي تم إعدادها للتدوير الوظيفي، موكداً بمحاسبة أي ضابط يتكاسل في عمله، ويستغل منصبه للمصالح الشخصية.