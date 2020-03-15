شكرا لبحثكم عن خبر عاجل في غاية الخطورة : الصين تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/15 الساعة 04:00 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

بشرى سارة من اكبر خبير صيني ..حتى لو اصابك فيروس كورونا القاتل تستطيع النجاة بنفسك واستعادة عافيتك بهذا العمل البسيط جدا دون حاجة للدواء او الحجر الصحي Advertisements نبتة رخيصة الثمن لكن فوائدها أغلى من الذهب .. تحميك من اخطر مرض على وجه الارض فيروس كورونا ومرض السرطان وضغط الدم والزهايمر والخرف.. تناولها يوميًا شاهد رجل شجاع يعود من مثلث ’’برمودا‘‘ ويكشف للعالم مفاجأة صادمة ومرعبة وجدها فيه ..ماذا قال؟؟..فيديو مرعب واخيراً وداعاً فيروس كورونا..في هذا التاريخ سيتخلص العالم من فيروس الرعب "كورونا"شاهد

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