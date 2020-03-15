قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 الخليج 365 ـ صعدة تعرضت مواقع حوثية في محافظة صعدة، اليوم الأحد، 15/آذار/2020 لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن القوات السعودية قصفت مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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