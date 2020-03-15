شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتحار شاب بمحافظة إب بعد ساعات من انتحار فتاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكر مصادر محلية، أن شابا أقدم على الانتحار في منطقة "الترتور الأسفل" في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، وسط اليمن، وذلك بعد ساعات من انتحار فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما، بظروف وملابسات غامضة.



وارتفعت أعداد ضحايا الانتحارات في إب خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت أكثر من 20 حالة انتحار منذ أشهر قليلة.

و تشير المصادر إلى أن تدهور الوضع المعيشي هو السبب الرئيسي الذي يلجأ إليه المواطنون

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