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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باعوم يجدد التأكيد على خلو اليمن من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
جدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم التأكيد على عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في اليمن حتى الآن.
ووفق وكالة سبأ، أوضح وزير الصحة، أنه تم إخضاع جميع الواصلين إلى منافذ البلاد المختلفة للفحوصات الإجرائية للتحقق من عدم اصابتهم بفيروس كورونا، منذ الإعلان عالميا عن تفشي الوباء، ولم يتم تسجيل اي إصابة حتى الآن بوباء كورونا في اليمن.
وأطلع الوزير، الاجتماع على الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن التدابير الطارئة لمواجهة خطر وصول وباء كورونا، مشيراً إلى سير العمل في تجهيز المحاجر الصحية وتزويد المنافذ البرية والبحرية والجوية بأجهزة الفحص بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية.
وكان الاجتماع الحكومي الطارئ أقر عدداً من الاجراءات بينها تعليق للرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المنافذ البرية مع بعض الاستثناءات.
ووفق وكالة سبأ، أقر الاجتماع، تعليق الرحلات الجوية من و إلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة اسبوعين ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الساعة الثانية عشر مساء، حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة بالتنسيق بين وزارة الصحة و الجهات المختصة والسلطات المحلية، ويستثنى من ذلك الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الاغاثية، واستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي إن لزم الأمر.
ووافق الاجتماع على إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس الجاري، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء.
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