جامعة عدن تعلق الدراسة في عموم الكليات والمراكز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت جامعة عدن، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في عموم الكليات والمراكز التابعة لها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة طلابها، واستجابة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، وعملا بما تمخض عنه الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، المنعقد مساء يوم أمس السبت .



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وقررت رئاسة جامعة عدن، تعليق الدراسة في جميع كليات ومراكز الجامعة، اعتبارا من يوم غدًا الاثنين الموافق (16 وحتى 19 مارس الجاري) والعمل بما جاء في هذا التوجيه، وذلك لضمان صحة وسلامة جميع أبنائنا الطلاب منتسبي هذه الصرح العلمي العريق، كتطبيق إجرائي وقائي.

وأهابت جامعة عدن، بكافة أبنائها الطلاب والطالبات منتسبي الجامعة، والأهالي والمواطنين، الالتزام بتعليمات السلامة وطرق الوقاية المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، في التعامل مع هذا الوباء بجدية وحذر بالغين.

كما طالبت جامعة عدن كافة فئات المجتمع، الإسراع في التواصل مع عمليات وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن ومكاتب الوزارة في جميع المحافظات، للاستفسار عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا، هذا "الوباء العالمي" الذي أصبح خطر يهدد أمن واستقرار البشرية