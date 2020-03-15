تعرف مواعيد رحلات اليمنية اليوم الأحد برغم قرار تعليق الرحلات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد، العديد من الرحلات الجوية على النحو التالي /

رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون - القاهره.. الاقلاع : 0700 صباحا. . الوصول : 0945 صباحا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله : 608. Advertisements خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1700 مساء. الوصول : 1930 مساء. رقم الرحله 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1030 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1830 مساء. ويأتي إعلان مواعيد رحلات اليمنية، على الرغم من قرار الحكومة تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية، في إطار إجراءاتها الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا

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