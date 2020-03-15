شكرا لمتابعة خبر عن بعد اجتياح “كورونا” كافة المدن.. سلطنة عمان تتخذ قرارا عاجلا بشأن الدراسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجل العميد عدنان الحمادي يعلن رسميا موعد الوداع الكبير للشهيد القائد وزارة الصحة الإسرائيلية : تفاجئ الجميع وتؤكد أن كورونا لن يصيب اليمنيين لهذا السبب تفاصيل الليلة الدامية والحرب بين القبائل وقوات الأمن في محافظة مأرب .. ووساطة قادها ضابط في الحرس الجمهوري .. وتوقف المواجهات في وادي عبيدة هذا ماقالة نجل علي سالم البيض : عن الامارات في الجنوب ومن الساحل الغربي إلى حضرموت؟

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