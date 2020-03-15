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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في خبر صادم...تسجيل ارتفاع كبير في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق. جديد اب برس​ Advertisements وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844. وسجلت الصين عشر حالات وفاة يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد إلى 3199 شخصا حتى الآن. المصدر: "رويترز"

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