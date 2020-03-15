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عدن - ياسمين التهامي - اختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا قبل ظهور أعراضه...النتيجة خلال 3 ساعات"فقط"
أعلنت شركة "روشي هولندغ إيه جي" السويسرية اليوم الجمعة، أنها حصلت على موافقة عاجلة من الحكومة الأمريكية لإجراء اختبار آلي جديد للكشف عن الفيروسات التاجية.
وقالت الشركة السويسرية إن هذا الاكتشاف سيسيهم في تسريع القدرة على اختبار المرضى بنحو 10 مرات، ورصد الإصابة قبل ظهور أعراضها.
جديد اب برس
وحسب موقع "Fortune" الأمريكي، فقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، "إذن استخدام طارئ" للاختبار الجديد، الذي أوضحت الشركة المقدمة له أنه متاح أيضا في أوروبا، والدول التي تقبل علامة "CE" للأجهزة الطبية.
وأوضحت شركة "روشي هولندغ إيه جي" أن هناك نسختين من الاختبار، الأولى هي 8800، وتشمل إجراء التحاليل لنحو 4128 مريضا يوميا، على أن تصدر نتيجة الفحص الواحد خلال 3 ساعات، بينما النسخة الثانية وهي 6800، تشمل اختبار ما يصل إلى 1440 مريضا يوميا.
المصدر: موقع "Fortune" الأمريكي
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