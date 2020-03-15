شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تداعب أفعى بطريقة خطيرة .. والأخيرة تباغتها وتدخل إلى جسمها من هذا الموضع الحساس.. لن تصدق كيف كانت النهاية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية أمريكية، إن فتاة أمريكية أدخلت المستشفى لانتزاع أفعى صغيرة دخلت في أذنها.

وقالت الفتاة، البالغة من العمر 17 عاما، وتعيش في ولاية أوريغون شمال غرب البلاد، إنها كانت تلتقط صورة وهي تحمل أفعى، حينما انزلق ودخل "شحمة" أذنها. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​ ​​ ​​​ ​ وحاولت الفتاة تخليص أذنها من الأفعى، لكنها لم تفلح، الأمر الذي دفعها للاتصال بأجهزة الطوارئ الذين حضروا بدورهم، ونقلوها لمستشفى قريبة حيث تمكن الأطباء من استخراجها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تداعب أفعى بطريقة خطيرة .. والأخيرة تباغتها وتدخل إلى جسمها من هذا الموضع الحساس.. لن تصدق كيف كانت النهاية (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.