شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من نصف مليون عملية بحث حول هذا الموضوع المثير في هذه الدولة العربية .. شاهد مالذي يتم البحث عنه في محرك البحث جوجل "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرياضة، لا سيما كرة القدم، هي الموضوع الذي أثار اهتمام ملايين المصريين الذين يستخدمون عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، خلال يناير الماضي، بحسب تحليل خاص لـ"سكاي نيوز عربية".

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و"غوغل" ليس مجرد محرك بحث عادي، إذ إن المسافة بينه وبين بقية المحركات شاسعة، إذ يسجل 67 مليار عملية زيارة شهريا، بحسب إحصاءات "سيميلر ويب".

وبات الموقع "كمستشار" بالنسبة إلى كثيرين، حتى أنه بات يقال بالإنجليزية "google it" أو "غوغلها" بالعربية، بمعنى اذهب لمحرك البحث واطرح عليه أسئلتك.

واعتمد تحليل "سكاي نيوز عربية" على منهجية محددة من أجل الوصول إلى النتائج، إذ تم اختيار أكثر 5 موضوعات بحثا في كل يوم من أيام شهر يناير، ومن ثم تقسيمها على فئات عدة مثل الرياضة والمنوعات والسياسة والاقتصاد والعلوم، وبعد ذلك تم تحليل النتائج عبر برنامج "إكسل".

ومن أصل 155 موضوعا شملها التقرير، كان هناك 112 موضوعا رياضيا

ماذا يبحثون في الرياضة؟

بالطبع، لا يبحث المصريون عن كرة السلة أو كرة المضرب. البحث كله منصب على كرة القدم، وتحديدا الدوريان المصري والإنجليزي وإلى حد أقل الدوريين الإسباني والإيطالي والبطولات الإفريقية.

ويلجأ المصريون إلى "غوغل" بحثا عن أسئلة من قبيل موعد المباراة ونتيجتها وترتيب الدوري، ونجوم مثل محمد صلاح، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت هناك أكثر من نصف مليون عملية بحث عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يوناتيد.

وكان شهر يناير الماضي حافلا بالأحداث، و"طويلا" بعض الشيء وفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا فيها نهاية العالم أو نهاية عام 2020.

ومن بين الأحداث الكبيرة في يناير، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ورد طهران على ذلك ووفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، وانتشار فيروس "كورونا"، وإعلان خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط وغيرها.

وبالفعل، حلت هذه الموضوعات في قائمة الموضوعات الأكثر بحثا.

وانتشر في هذا الشهر على نطاق واسع وسم "الحرب العالمية الثالثة"، إذ اعتقد الكثير من المغردين أن النزاع المسلح على وشك الوقوع، خاصة بعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

ورغم طغيان موضوعات كرة القدم في قائمة الأكثر بحثا في غوغل في مصر، فإن الأحداث الكبيرة خلال يناير فرضت نفسها أيضا وتفوقت أحيانا على الساحرة المستديرة، مما يدل على استخدام المصريين لمحرك "غوغل" في موضوعات متنوعة.

وعلى سبيل المثال، حل اسم السلطان قابوس في المرتبة الثالثة في قائمة الموضوعات الأكثر بحثا يوم 11 يناير، وهو اليوم الذي أعلن عن وفاة سلطان عُمان، وفي يوم 27 يناير حلت "صفقة القرن" في المرتبة الثالثة في إشارة إلى الخطة الأميركية للسلام.

وفي يوم 8 يناير، كان هناك اهتمام كبير بـ"إيران"، التي وجهت ضربة صاروخية إلى قواعد عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية في العراق.

لماذا مصر؟

لا يتيح محرك البحث "غوغل" سوى مؤشرات على استخدامه في دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية، وقالت ممثلة لـ"غوغل" ردا على أسئلة "سكاي نيوز عربية" بهذا الشأن: "ستلاحظ أن ليس هناك العديد من البلدان على صفحة المخططات أو Trending Searches Charts".

وتابعت: "نحن نعمل على إضافة المزيد من البلدان التي تحتوي على عدد كبير من مستخدمي الإنترنت".

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ نحو 40 مليونا من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة 100 مليون.

مؤشرات ليس كاملة

وعند النظر إلى مؤشرات الموضوعات الأكثر بحثا، نرى أن "غوغل" يعتمد أرقام تقريبية مثل: "مليون + "، أو"نصف مليون +" وبالإنجليزية "+ K500".

وأوضحت ممثلة "غوغل" بهذا الشأن: "للأسف نحن لا نعلن عدد مستخدمي منتجاتنا أو عدد مرات الاستخدام. لكننا نعلن أحيانا، من خلال موقع مؤشرات غوغل، عدد عمليات البحث عن حدث أو شخصية معينة، لذلك ترى الأرقام التي تتراوح بين 10K ,500K" (حرف K يعني ألف هنا).