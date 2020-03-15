شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة سعودية تثير سخط نشطاء برقصة جريئة لانتشار كورونا و تقول " زغردي يا انشراح " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت الناشطة السعودية هند القحطاني فى فيديو عن الأوضاع في أمريكا، وما أحدثه فيروس كورونا من رعب في بلاد العم سام، وقالت إن في أمريكا جنونا، ويمكن فجأة أن يغلقوا المطاعم وغيرها.

أخبار جديدة من الخليج 365:

Advertisements

​

​

​​​​

​​

​​​

​

وأبلغت القحطاني متابعيها أن"الوضع هنا غير مبشر بالخير وفيه إجازة لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا"، كما مازحت متابعيها بجملة "زغردي يا انشراح".

وتخوفت هند من انتشار الفيروس قائلة "الله يستر من غلق المطاعم والبنوك في سان دييغو بولاية كاليفورنيا"، مشيرة إلى أنه ما يعجبها حالات الهلع والقلق الزائد قائلة "الله يقلعهم أرعبونا".

وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" ظهرت فيه وهي تؤدي رقصة جريئة، ما دفع نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي للتعليق والربط بين رقصها وانتشار فيروس كورونا.

وأثار الفيديو الذي نشر يوم الجمعة، تفاعل نشطاء مواقع التواصل، حيث أكدوا أنها ترقص في ظل حالة الطوارئ، التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورونا