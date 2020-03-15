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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير جدا..علماء المسلمين يصعقون مليار مسلم ويصدرون فتوى صادمة توقف صلاة الجماعة وتغلق المساجد في وجوه المصلين يوم الجمعة(نص الفتوى لصادمة)

2020/03/15 الساعة 10:31 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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