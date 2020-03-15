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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس فيروس كورونا: شاهد الهجوم المرعب الذي تعرضت له المملكة..والسلطات تعلن حالة الطواري وأوامر صارمة بحظر التجوال مطلقا ( 4 صور مخيفة + فيديو)

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