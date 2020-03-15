تعرف عليها.. صفات يعشقها الرجل في المرأة

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صنعاء - ياسمين الخيامي - ينبهر الرجال برؤية المرأة ذات الشعر الجميل والجسم الرشيق، ولا شك أنّ جسد المرأة يظلُّ مثار إعجاب عند الرجل، ولكن قد يتغاضى الرجل عن كل ما سبق ذكره إن كانت المرأة فارغة أو أنانيّة أو مغرورة، فالصفات الروحانيّة تجذب الرجل بالانسجام مع الصفات الجسديّة، ومن أهم هذه الصفات ما يلي:

1- الحنان:

يحتاج الرجل إلى إظهار المرأة للحنان تجاهه والاهتمام به، فداخل كل رجل طفل صغير يحتاج دائمًا إلى العناية والحنان.



2- الذكاء:

يبحث الرجل عن المرأة التي تتوافق مع أفكاره ولديها نسبة من الذكاء، خاصّةً عندما يبحث عن علاقة جديّة أو علاقة زواج، فالفكرة السائدة أن غالبية النساء ثرثارات، بينما تجذب المرأة المثقفة والذكية نظر الرجال بكل براعة إضافةً إلى فرض احترامها.



3- الإيجابيّة وحس الفكاهة:

يبغض الرجل المرأة الجديّة التي لا تعرف المزاح وخفّة الدم، إذن فالايجابية وحس الفكاهة واحدة من أهم الأشياء التي تزيِّن أي علاقة رومانسية أو عاديّة، فمن تمتلك القدرة على قضاء وقت طويل بالاستمتاع والضحك والمزاج الجيِّد والإيجابيّة المخلوطة بالفكاهة هي من يهواها الرجل ويهوى البقاء معها، إذ تبعث الابتسامة العديد من الرسائل؛ كالتفاؤل والاستقرار وغيرها من الأمور التي يحب الرجل أن تتوافر في شريكة حياته.



4- الاحترام:

يزيد احترام المرأة للرجل رصيدها عنده، فالمرأة التي تحقّر الرجل ولا تعطيه قدره يبتعد عنها بل يحاول أن يحجّمها بطريقة قاسية أحيانًا.

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5- اللطف:

اللطف هو أن تقابل شخصًا ما في الشارع يبكي فتذهب وتتحدث إليه، والرجال يحبون البقاء مع شخص يكون لطيفًا معهم ومع أصدقائهم وعائلاتهم.



6- إدارة العواطف:

إذ إنَّ المرأة التي تحسن السيطرة على عواطفها وتتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين في كل ما يعترض حياتها من أمور بالإضافة إلى تمتعها بالمسؤولية الذاتية من الأمور الجاذبة للرجل تجاه المرأة.



7- الأناقة:

يفضل الرجال النساء ذوات الذوق الخاص والأناقة التي تميّزها عن بقية النساء.



8- البساطة:

إنّ أكثر ما يجذب انتباه الرجل للمرأة هو البساطة، والتي تضيف جاذبية إلى شخصيتها وتجعلها مرغوبة في زمنٍ كثر فيه البذخ والتصنُّع في كل شيء خاصةً في الملبس والزينة، وبالرغم من كل ذلك فتظل المرأة البسيطة هي أكثر ما يجذب انتباه الرجال.



9- الثقة:

لا يوجد شيء جذاب مثل الاتزان والتحكم الذاتي والثقة بالنفس، ويقال أن المرأة الواثقة يمكن أن تكسب العالم، فإظهار المرأة لجانبها الواثق تعطي بوضوح فكرة العيش في حياتها ضمن شروطها الخاصة.



10- الاستقلالية:

المرأة المستقلة والتي تعتمد على ذاتها تلفت نظر الرجال وتبهرهم باستقلالها الذاتي، وعادة ما تكون ناضجة.

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