شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في شدا الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، 15/آذار/2020، تحركات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وتابعت أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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