مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في مديرية نهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 15/آذار/2020، تجمعات حوثية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

Advertisements وذكرت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية شنت 4 غارات على تجمعات للمليشيا في المديرية. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمينة خلال الساعات الماضية

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