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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تختطف طفلين من وسط صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أقدمت مليشيا الحوثي، على اختطاف طفلين من وسط العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.
وأكد الناشط الحقوقي، عبده عبدالله غلاب، في تغريدة على حسابه في "فيسبوك"، أن مليشيات الحوثي اختطفت نجله وابن خاله، وهما الطفلان "ريدان عبده عبدالله أحمد غلاب، وأركان مراد أحمد غلاب"، عمراهما لا يتجاوزان 12 عاما".
وبين غلاب، أن المليشيا اختطفتهما في 29 فبراير/ شباط المنصرم، من أمام مدرسة الشوكاني الأهلية، في حي الرئاسة، وسط العاصمة صنعاء.
وتابع "هذا هو نهج وجرائم المليشيا الاجرامية" التي هدفها هو "هلاك الحرث والنسل وتدمير بيوت الله، وعباده، واختظاف النساء، والأطفال، وهتك العرض".
وأشار إلى أن مثل هكذا جرائم تحرمها جميع الأديان والشرائع، والقوانين الدولية والحقوقية، والعادات والتقاليد، والقيم الإنسانية
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