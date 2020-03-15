- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى في عدن ينفي أنباء إكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
عدن - الخليج 365
نفت إدارة مستشفى عدن الألماني الدولي، الأنباء التي تتحدث عن وصول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد إليها .
وأوضحت إدارة المستشفى في تعميم لها ان ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مريض مصاب بفيروس كورونا في المستشفى غير صحيح، مؤكدة انها على تواصل وتنسيق مع مكتب الصحة العامة بعدن لمعرفة مستجدات الوباء.
وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس، عن سلسلة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا بناءا على توصيات اللجنة الوطنية للطوارئ، من أجل سلامة وصحة جميع أبناء الشعب اليمني.
وتضمنت القرارات المتخذة عدد الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل الوقائي مع الواصلين عبر المنافذ المختلفة، وفق ما
واقر الاجتماع تعليق الرحلات الجوية من و إلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة اسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء القادم الموافق ١٨ مارس الجاري، ويستثنى من ذلك الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الاغاثية، واستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي إن لزم الأمر.
ووافق الاجتماع على إغلاق المنافذ البرية، بإستثناء حركة الشحن التجاري والاغاثي والإنساني إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس الجاري، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء، إلى جانب تعليق الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى في عدن ينفي أنباء إكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.