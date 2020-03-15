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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع قائد حملة مليشيا الحوثي بجبهة الضالع خلال مواجهات مع المقاومة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد مصدر عسكري مصرع قائد الحملة التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، مساء السبت، في جبهات شمال غربي الضالع، جنوبي اليمن.
ونقلت وكالة "خبر" عن القيادي العسكري الميداني بجبهة باب غلق، الرائد جياب دحان الصيادي، تأكيده مصرع قائد الحملة التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية بجبهات الفاخر، غربي مديرية قعطبة، شمال غربي الضالع، ويدعى "محمد المروني".
ووفق الصيادي، لقي "المروني" والعشرات من عناصر المليشيا مصرعهم في جبهات الفاخر، في معارك عنيفة خاضتها القوات المشتركة ضد مليشيا الحوثي الارهابية بجبهات الفاخر.
وكانت المليشيا قد استقدمت قيادات وعناصر بشرية جديدة لقيادة معارك جبهات الفاخر، اثر تلقيها ضربات موجعة متتالية.
وشهدت جبهات الفاخر أمس السبت، معارك عنيفة وصفت بواحدة من اشرس المعارك، تدخلت فيها مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية.
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