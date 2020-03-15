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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

متابعات_الخليج 365

ننشر فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد، 15/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الوحدة                    ريال يمني          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24         225. 35 ريالًا     53.78 $

 

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الذهب عيار 22         32.291 ريالًا       49.3$

 

الذهب عيار 21           30.824 ريالات   47.06 $

 

الذهب عيار 18          26.422 ريالاً      40.34$

 

أوقية الذهب             1.095.160 ريالاً   1672$

 

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