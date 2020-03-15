شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الصين تعلن قبل قليل المفاجأة الكبرى للعالم بشأن كورونا والسبب الحقيقي لـ إنشتاره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسؤول صيني رفيع أنه من الممكن أن ينتهي وباء كورونا في العالم بحلول شهر يونيو/حزيران القادم.

وقال رئيس لجنة الخبراء التابعة للجنة الحكومية لشؤون الصحة في جمهورية الصين الشعبية، جون نانشانغ، الخميس، إن وباء كورونا قد ينتهي بحلول شهر يونيو.

ولكي يتحقق ذلك يجب أن تبذل جميع البلدان قصارى الجهد لمكافحة هذا الوباء.

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وقال المسؤول الصيني إنه يناشد جميع البلدان الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية وبذل جهودها في هذا السبيل.





الإعلان عن موعد اختفاء وباء كورونا

ويظن المسؤول الصيني أن حلول الشهور الدافئة قد يساعد على إبطاء وتيرة استشراء الفيروس.

كما أوضح العالم الشهير في الصين أن العديد من المرضى والحالات التي أتت إلى البلاد من الخارج، أظهرت عدم تجانس واضح.

إلى ذلك، أكد الباحث البالغ من العمر 83 عاماً والمعروف بمحاربته السابقة لفيروس “سارس” أن معدل الإصابة بالتهابات أو عوارض صحية أخرى، بين المرضى المتعافين منخفض جداً.

يأتي هذا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء، أن فيروس كورونا بات وباء عالميا.

وأضاف مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.

كما قال في حينه: “يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا”. وأعرب عن قلقه من عدم اتخاذ دول للإجراءات اللازمة للحد من الفيروس.

اختفاء وباء كورونا على مستوى العالم

يذكر أن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، الدكتور مايك ريان كان أعلن الأسبوع الماضي أنه على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا، بحسب تعبيره.

كما أعرب ريان عن أمله في أن يختفي الفيروس، إلا أنه أشار أن هذا الاحتمال هو افتراض دون دليل.