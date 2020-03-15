شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان يجعل عائلات المغتربين اليمنيين في كل المدن السعودية يذررفون دموع الفرح ويدعون للملك ( نص المرسوم الملكي ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بموجب المرسوم الملكي من الملك سلمان فإن كافة الافراد والعائلات من المغتربين اليمنيين وغير اليمنيين الذين يعيشون في مختلف المدن السعودية فانه يتم التعامل معهم مثل العئلات السعودية فيما يتعلق بمعالجة فيروس كورونا القاتل .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، ، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 86 حالة إصابة.

جديد "الخليج 365"

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وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، أن من بين حالات الإصابة الجديدة 14 مصريًا، وبنغلاديشي، و7 سعوديين من المنطقة الشرقية كانوا مخالطين لحالات أعلن إصابتها في وقت سابق، بالإضافة إلى مواطنة سعودية قادمة من فرنسا ومواطن قادم من إيطاليا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن جميع المصابين يخضعون للحجر الصحي في الرياض وفي مكة المكرمة، فيما تم الإعلان عن شفاء حالة إصابة واحدة منذ بدء انتشار المرض في المملكة.



وفي إطار إجراءات السلطات السعودية للحد من انتشار المرض، تم تعليق العمرة حتى إشعار آخر، فيما تم تعليق السفر بين السعودية وعدد من الدول التي تفشى فيها الفيروس.

إلى ذلك، أفادت قناة العربية، أنه وبأوامر من الملك سلمان، قررت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن، فقد "قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية".

واضاف أنه سيتم "اعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم".

وأوضح المصدر أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب بالعودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.