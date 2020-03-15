شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : قناة "المسيرة" الحوثية تقطع برامجها وتبث قبل قليل هذا الخبر العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي خبراً صادماً لقوات الشرعية والتحالف العربي بتمكن المليشيات من السيطرة على مطار صرواح والاقتراب أكثر من منافذ دخول محافظة مأرب بعد معارك دامية استمر لعدة ساعات صباح اليوم الخميس. وقالت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي زعمت بتقدمها إلى محافظة مأرب وأنها أصبحت اليوم على مشارف المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الشرعية التي اضطرت إلى التراجع بعد التقدم السريع لمقاتليها. جديد "الخليج 365" Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيون استطاعوا التقدم في مناطق عديدة بصرواح، وسيطروا على مواقع استراتيجية مطلة على مدينة مأرب، كتبة البراء وطلعة الحمراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل : قناة "المسيرة" الحوثية تقطع برامجها وتبث قبل قليل هذا الخبر العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.