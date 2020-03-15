شكرا لقرائتكم خبر عن ليس محمد بن نايف ولا الوليد بن طلال.. هذه الشخصية المرعبة هي التي تهدد عرش ولي العهد السعودي ويحسب لها الف حساب ( تعرف على هذه الشخصية المخيفة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن شخصية استخباراتية موالية لولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، تهدد ولي العهد الحالي محمد بن سلمان.

ونقل الموقع في تقرير له، أن الحكومة الكندية منحت حق اللجوء لمسؤول استخباراتي سعودي سابق قوي، تم اعتباره تهديدًا لحكم ولي العهد محمد بن سلمان.

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وأضاف التقرير: أن سعد الجابري، الذي كان في السابق مستشارًا موثوقا به لمحمد بن نايف، منافس ولي العهد، بأنه أكثر السعوديين المطلوبين خارج المملكة.





وأشار إلى أن "الجابري" قد فر من المملكة عام 2017، قبل وضع "بن نايف" رهن الإقامة الجبرية واستبداله بابن عمه البالغ من العمر 31 عامًا.

وتابع التقرير: أن لجوء "الجابري" في كندا يثير أسئلة جديدة حول خلاف دبلوماسي غير مسبوق بين أوتاوا والرياض منذ صيف 2018.

وكان "بن نايف" من بين العديد من أفراد الأسرة المالكة والمسؤولين الذين اعتقلهم ولي العهد السعودي، قبل نحو أسبوع، فيما يعتقد أنه آخر محاولة له لتعزيز السلطة.