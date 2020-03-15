شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان...قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتنشر اعلان هام صادر عن مجلس الوزراء اليمني..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد 15-03-2020? - آخر تحديث الأحد 15-3-2020? ورد الان...قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتنشر اعلان هام صادر عن مجلس الوزراء اليمني..."شاهد" أفادت قناة الجزبرة مباشر بإعلان مجلس الوزراء اليمني عن إغلاق المنافذ البرية والبحرية المؤدية إلى البلاد، ورصد محرر مراقبون برس تأكيد القناة في خبر عاجل على شاشتها قبل قليل، أن المجلس استثنى من قراره جوانب الشحن التجاري والإنساني َالاغاثي، وأوضح المجلس ان سريان القرار يبدا من ١٧ مارس. جديد اب برس​ Advertisements

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