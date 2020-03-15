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ورد الان...قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتنشر اعلان هام صادر عن مجلس الوزراء اليمني..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 15-03-2020? - آخر تحديث الأحد 15-3-2020?

ورد الان...قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتنشر اعلان هام صادر عن مجلس الوزراء اليمني..."شاهد"

أفادت قناة الجزبرة مباشر بإعلان مجلس الوزراء اليمني عن إغلاق المنافذ البرية والبحرية المؤدية إلى البلاد، ورصد محرر مراقبون برس تأكيد القناة في خبر عاجل على شاشتها قبل قليل، أن المجلس استثنى من قراره جوانب الشحن التجاري والإنساني َالاغاثي، وأوضح المجلس ان سريان القرار يبدا من ١٧ مارس.

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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