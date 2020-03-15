شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل أنشطة هيئة الترفيه بسبب كورونا.. قرار مفاجئ لـ‘‘تركي آل الشيخ’’ واعتزال الإعلام تمامًا.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الابتعاد عن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب تركى آل الشيخ على تويتر "قررت الابتعاد عن تويتر لفترة ... حفظكم الله جميعًا ... سأفتقدكم".

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

الله يحفظك راجع القرار .

وإحنا كمان راح نفتقدك معالي المستشار .

مينفعش تويتر بدونك يا أغلى الأحباب

بليز راجع القرار

يُذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن استقالته عن رئاسته الشرفية للنادي الأهلي .

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعًا ومحبًا.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".



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