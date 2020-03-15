شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تفاجئ العالم بعلاج يتقل فيروس كورونا والعلماء يسخرون من هذا الدواء الغريب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​ ​​ ​​​ ​ br /> فيما يعكف العلماء حول العالم على إيجاد دواء للوقاية من فيروس كورونا المستجد، نظم حزب هندوسي في العاصمة الهندية نيودلهي حفلاً تم فيه شرب بول البقر بدعوى أنه يقي من الفيروس القاتل!

استضافت جماعة هندوسية حفلاً لشرب بول الأبقار السبت (14 مارس/ آذار 2020) في العاصمة الهندية نيودلهي، لاعتقادها أنه يقي من كورونا المستجد، لأن كثيرين من الهندوس يعتبرون الأبقار مقدسة، ويؤمن بعضهم أن لبولها خصائص علاجية.

وأكد خبراء مراراً على أن بول الأبقار لا يشفي أمراضاً مثل السرطان، وليست هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

واستضاف حزب الاتحاد الهندوسي "لكل الهند" الحفل في مقره في نيودلهي وحضره 200 شخص.

ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

وقال أحد حضور الحفل: "نشرب بول الأبقار منذ 21 عاماً، كما نتحمم في روثها. لم نشعر أبداً بالحاجة لتناول دواء إنكليزي"! ووقف تشاكراباني مهراج، رئيس الحزب، لالتقاط الصور وهو يضع ملعقة مملوءة ببول البقر قرب رسم كاريكاتير لفيروس كورونا .

وكان قياديون من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، قد روجوا لاستخدام بول البقر كعلاج للسرطان.

كما قال قيادي في ولاية آسام شمال شرق الهند لنواب الولاية هذا الشهر خلال جلسة للبرلمان إن بول الأبقار وروثها يمكن استخدامهما لعلاج فيروس كورونا.



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