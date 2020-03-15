 عاجل : تركيا تعلن رسميا امتلاكها سلاح فتاك ومدمر..وبشار الاسد يستغيث بحليفه بوتين لانقاذه من الهلاك (صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حصلت دولة تركيا على راجمات صواريخ مصنفة من أقوى الأنظمة في العالم مكونة من شاحنات ثمانية الدفع حاملة لقاذفات صواريخ لها القدرة على إطلاق القذائف على بعد يتجاوز 150 كم بهامش خطأ لا يتعدى متر.
وأعلنت القوات المسلحة التركية عن تسلمها نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، الذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم.
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أقوى أنظمة الردع في العالم
وتم نقل الراجمات إلى مقر ثكنة المجموعة 18 للمدفعية التركية.
وهذا النظام الحربي عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم، قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أزيد من 150 كيلومترا.
ولا يتعدى هامش الخطأ المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعلها من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا السلاح من أقوى أسلحة الردع في ترسانة الجيش التركي ، حيث أن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغ محملة بـ 280 كلغ من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط، وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق.
مصادر في المعارضة السورية ذكرت ان بشار الاسد اتصل بنظيره الروسي طالبا منه الحماية وانقاذه من السلاح التركي ، الا ان الاخير رفض الرد وفضل التزام الصمت.
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