 عاجل : تركيا تعلن رسميا امتلاكها سلاح فتاك ومدمر..وبشار الاسد يستغيث بحليفه بوتين لانقاذه من الهلاك (صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حصلت دولة تركيا على راجمات صواريخ مصنفة من أقوى الأنظمة في العالم مكونة من شاحنات ثمانية الدفع حاملة لقاذفات صواريخ لها القدرة على إطلاق القذائف على بعد يتجاوز 150 كم بهامش خطأ لا يتعدى متر.

وأعلنت القوات المسلحة التركية عن تسلمها نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، الذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم.

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