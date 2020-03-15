شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في السعودية .. عرويس وعروسة يذرفون الدموع ويبكون كالأطفال بعد الكارثة التي اصابتهم بسبب فيروس كورونا ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لإيقاف حفل زواج في مدينة عنيزة السعودية من قبل الجهات الأمنية .

وأظهر الفيديو الدوريات وهي تتوقف أمام القاعة ثم يتم إلغاء الحفل ، ويخرج الحضور من القاعة.

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يأتي ذلك تطبيقاً لقرار تعليق إقامة مناسبات الأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.