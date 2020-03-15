أجمل فتاة بالعالم تصاب بفيروس كورونا ..وزوجها المسؤول الكبير يكشر عن أنيابه وينتقم من جميع الشعب ..(صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - دخلت إسبانيا الأحد تحت الحجر الصحي الكلي، مع إعلان الحكومة أمس حالة الطوارئ الصحية، بحيث منع التجول إلا للضرورات، مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

كما أعلنت رئاسة الحكومة الإسبانية مساء السبت أنّ زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مصابة بكورونا. وقالت الحكومة في بيان إنّ "بيغونيا غوميز (زوجة سانشيز) ورئيس (الوزراء) بخير. كلاهما موجود في مونكلوا" مقرّ رئيس الحكومة.

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وأضافت أنهما "يُتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حدّدتها السلطات الصحّية".

قبل ذلك أعلن بيدرو سانشيز، فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.