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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني يعود من السعودية الى اليمن ،وحين وصل الى منزله كانت المفاجئة الصاعقة التي سببت له صدمة كبيرة فقام بهذا العمل الجنوني الذي ارعب الجميع

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