شكرا لمتابعة خبر عن نجل العميد عدنان الحمادي يعلن رسميا موعد الوداع الكبير للشهيد القائد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزارة الصحة الإسرائيلية : تفاجئ الجميع وتؤكد أن كورونا لن يصيب اليمنيين لهذا السبب تفاصيل الليلة الدامية والحرب بين القبائل وقوات الأمن في محافظة مأرب .. ووساطة قادها ضابط في الحرس الجمهوري .. وتوقف المواجهات في وادي عبيدة هذا ماقالة نجل علي سالم البيض : عن الامارات في الجنوب ومن الساحل الغربي إلى حضرموت؟ ماذا يحدث : الانتقالي يقر التصعيد على ثلاثة مستويات في الجنوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجل العميد عدنان الحمادي يعلن رسميا موعد الوداع الكبير للشهيد القائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.