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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : لضمان الوقاية من فيروس كورونا...طبيب يمني بارز يكشف عن ثلاث نصائح "ذهبية"

كشف الدكتور " عمار البعداني " في تغريدة له عن الطريقة السلمية لغسل اليدين لتجنب الاصابة بفيروس " كارونا " .

" اب برس" ينشر نص تغريدة الدكتور البعداني : " غسل اليدين بالطريقة السلمية لتجنب الاصابة بفيروس " كارونا ".

١-قبل وبعد الأكل .. بعد الخروج من الحمام .. بعد العودة من الخارج إلى المنزل .. بعد ملامسة أي أسطح لا تعرف نظافتها .

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٢-يجب ألا تقل مدة غسل اليدين بالماء والصابون بطريقة صحيحة عن ٢٠ ثانية !

٣-للاحتياط اصطحب معقمًا كحوليا (جل)نسبة الكحول فيه ".