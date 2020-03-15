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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 15-03-2020? - آخر تحديث الأحد 15-3-2020? لن تصدق كيف كانت النهاية...مشهد مروع لأسد يهاجم سيدة ويسقطها أرضا ..ماذا حدث لها"فيديو" في واقعةٍ مروعةٍ ومرعبةٍ ..هاجم أسد جبلي سيدة وسط مجمع سكني في ولاية كولورادو الأمريكية. ووفق صحيفة "ديلي ميل" هاجم أسد جبلي يبلغ طوله حوالي مترين، أحد سكان المجمع، ونائبة قائد الشرطة التي كانت قد وصلت للتو مع زملائها.

ووثق مقطع فيديو لحظة هجوم الأسد على السيدة بشكل مروع ، ويسقطها أرضاً . جديد اب برس​ Advertisements

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