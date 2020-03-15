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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : خبر صادم لكل اليمنيين ...تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات يمنية ..."اسماء+عدد الحالات"

كشفت مصادر طبية مطلعة بصنعاء عن تسجيل حالتي اصابة بفيروس " كارونا " ووفاة طفلة اثناء محاولة اسعافها بعد ظهور اعراض مشابهة لاعراض الفيروس القاتل واصابتها بالتهاب رئوي حاد بحسب المصادر . وأكدت المصادر لـ " اب برس " أن الحالتين التي اثبتت الفحوصات اصابتهما بفيروس " كارونا "تتواجدان في مستشفي " الشيخ زايد ". جديد اب برس​ Advertisements

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