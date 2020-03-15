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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : عقب التطورات الاخيرة ... السعودية تفاجئ الجميع وتقدم عرض كبير ومغري للمجلس الانتقالي وهذه هي تفاصيل العرض والمفاجأة في الرد

كشف مدير مركز عدن للأبحاث في واشنطن والناشط الجنوبي أحمد الصالح ان هناك عروض قدمت من السعودية لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه ما حدث خلال اليومين الماضيين إلا أن المجلس الانتقالي تحفظ عن قبولها.

وأوضح الصالح أنه وبحسب ما وصله من معلومات فان جميع ما عرض على الانتقالي لم يفي بحجم منع قيادته ولم ترتقي إلى مرحلة رد الاعتبار بمنع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

جديد اب برس​

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وبحسب الصالح فإن السعودية عرضت على قيادات المجلس الانتقالي إرسال طائرة خاصة لإعادة القيادات الجنوبية للرياض لغرض تفاهمات الأمر الذي تحفظ عنه الانتقالي حتى التوضيحات ورد الاعتبار من الجانب السعودي.

وأوضح الصالح أن المشكلة لا تكمن في المنع للقيادات وخاصة وأن للانتقالي يملك طرق يستطيع من خلالها إعادة قياداته لعدن لكن المشكلة تكمن في رد الاعتبار وانتظار التوضيحات من قبل السعودي.

وتواصلت صحيفة عدن تايم مع احد القيادات الجنوبية التي منعت من العودة وحول ما لو كانت القيادات الجنوبية عادة إلى عدن أم لا والأمر الذي أكده بان جميع من منعوا مازالوا في عمان ولم تغادر بعد.