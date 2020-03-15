شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وجة رسالة طارئة لبن زايد...الشيخ العكيمي يهدد باقتحام العاصمة عدن وتحريرها خلال 48 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وجة رسالة طارئة لبن زايد...الشيخ العكيمي يهدد باقتحام العاصمة عدن وتحريرها خلال 48 ساعة

هدد القيادي في حزب الإصلاح "إخوان اليمن" الشيخ عبدالله العكيمي باقتحام عدن، وطرد قوات الانتقالي منها خلال 48 ساعة. وقال العكيمي في تغريدة على حسابه في تويتر: لا تهولون من أمر المجلس الإنتقالي وتعطونه حجم أكبر من حجمه فكل أعضاءه عبارة عن قطيع يقودهم ويوجههم محمد بن زايد والسعودية تعرف ذلك وهي ستتخاطب معه لا مع بن بريك أو غيره. جديد اب برس​ Advertisements وأضاف: في حالة إذا ركب رأسه بن زايد وأعلن عصيانه على السعودية فقواتنا جاهزة لاقتحام عدن وتحريرها في أقل من 48 ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : وجة رسالة طارئة لبن زايد...الشيخ العكيمي يهدد باقتحام العاصمة عدن وتحريرها خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.