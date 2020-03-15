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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اعادة براميل الانفصال...توجيهات عسكرية باغلاق المنافذ البرية بين "شمال اليمن وجنوبة"

وجه القائد احمد سعيد جهظر مدير أمن المسيمير الحواشب بمحافظة لحج نداء الى كافة التشكيلات العسكرية والأمنية بالمديرية طالبها فيه بضرورة ان ترفع من وتيرة جهوزيتها وتعلن حالة الإستنفار وتغلق جميع المنافذ الحدودية التي تربط مناطق وقرى المسيمير مع المحافظات الشمالية.

وخاطب القائد احمد جهظر مدير أمن المسيمير في تصريح صحفي كافة منتسبو القوات المسلحة والأمن التابعة للمجلس الانتقالي في المديرية بضرورة التحلي بروح اليقظة والأستعداد الأمثل لمواجهة اي طارئ في الجبهات ومواقع المواجهة مع العدو قد تفرضه وقائع الأحداث ومتغيراتها .

جديد اب برس​

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مؤكداً في ختام تصريحه بإن قيادة وقواعد الأمن العام معنيون اليوم واكثر من اي وقت مضى بحفظ أمن هذا الوطن الغالي واستقراره وبذل الروح في سبيل تأمين حدوده وسلامة إراضيه جنباً الى جنب مع ابطال القوات المسلحة المرابطون منذ اشهر في حماية هذه الثغور، كما ان رجال الأمن العام يعتبرون جزء لا يتجزأ من النسيج الدفاعي الجنوبي الذي يتأهب دوماً لمنازلة قوى البغي والعدوان والتصدي لها وكسرها.