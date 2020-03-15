شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تتصدرها العاصمة صنعاء...صحفي يمني شهير يكشف عن استعدادات عسكرية ضخمة لـحرب طاحنة لتحرير " 3" مدن رئيسية واعلان مفاجىء لوزارة الدفاع..."شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد 15-03-2020? - آخر تحديث الأحد 15-3-2020? عاجل : تتصدرها العاصمة صنعاء...صحفي يمني شهير يكشف عن استعدادات عسكرية ضخمة لـحرب طاحنة لتحرير " 3" مدن رئيسية واعلان مفاجىء لوزارة الدفاع..."شاهد نشر الصحفي الجنوبي البارز الزميل " فتحي بن لزرق " تغريدة كشف فيها عن استعدادات لحرب كبرى واستنفار تام . "اب برس " ينشر نص التغريدة : "من #مارب استعداد كبير لحرب كبرى واستنفار تام والعين على #صنعاء و #عمران و #صعده ووزارة الدفاع تعلن ذلك وهناك تحركات على الارض وتصريحات قوية من كبرى قيادات الدفاع بالشرعية والقوات المشتركة" . جديد اب برس​ Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تتصدرها العاصمة صنعاء...صحفي يمني شهير يكشف عن استعدادات عسكرية ضخمة لـحرب طاحنة لتحرير " 3" مدن رئيسية واعلان مفاجىء لوزارة الدفاع..."شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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