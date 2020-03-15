شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ يفجر مفاجأة ويكشف عن إصابة عدد من حكام العرب بفيروس كورونا: نتمنى الشفاء لزوجة هذا الرئيس.. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فيروس كورونا المنتشر في عدد من الدول العربية . أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​ ​​ ​​​ ​ ونقل “القاسم” تغريدة ساخرة قال فيها: أنباء شبه مؤكدة عن إصابة بعض الحكام العرب بفايروس كورونا. وأضاف ساخرا : نتمنى الشفاء لزوجة رئيس وزراء ⁧كندا⁩. وتابع: حسب خبير كبير في الأوبئة: أخطر أنواع الكورونا دخلت إيران وكانت قاتلة بسرعة، ومن سوء حظ الدول العربية أن معظم العدوى تأتي من إيران، بينما بدأت الصين تسيطر على الوضع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ يفجر مفاجأة ويكشف عن إصابة عدد من حكام العرب بفيروس كورونا: نتمنى الشفاء لزوجة هذا الرئيس.. شاهد من يكون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.