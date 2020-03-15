شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بلقيس تُبكي الملايين وتموت بالمرض الخبيث داخل العناية المركزة بعد مناشدة ملك المملكة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعاطف الكثير من رواد تويتر مع الفتاة الأردنية بلقيس، التي رحلت بع معاناة طويلة مع السرطان.

وكانت الشابة الأردنية بلقيس بن هاني، قد توفيت في مستشفى للسرطان خلال تنويمها بوحدة العناية المركزة.

وصرح والد بلقيس، أن حالتها الصحية تدهورت سريعا ، حيث حدث انخفاض كبير في ضغط الدم مما أدى إلى وفاتها. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​​​​ ​​ ​​​ ​ كما دخلت بلقيس في غيبوبة منذ حوالي 5 أيام وتم نقلها إلى العناية المركزة .

وقد اكتشفت بلقيس في مرحلة متقدمة من المرض، أنها تعاني من ورم خبيث، وأن لديها خلايا سرطانية في الرقبة والفك وخلف الرأس والحبل الشوكي، حيث توفيت بعد 8 أشهر في مستشفى الحسين للسرطان.

وانتشر مقطع فيديو يذكّر بما عانت منه بلقيس، والتي وصلت إلى مرحلة لا تسمع فيها ولا تستطيع التحدث أو الرؤية.

يذكر أن بلقيس تبلغ من العمر 24 عاما، وقد منعها السرطان من استكمال دراستها الجامعية.

كما نشرت بلقيس رسالة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تناشد الملك عبد الله بضرورة العلاج خرج الأردن.

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