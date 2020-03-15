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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير صيني لكل سكان العالم ...ابتعد عن ممارسة هذه العادة وامنع اطفالك وزوجتك من ممارستها لأنها عادة خطيرة تسبب في الاصابة بمرض كورونا القاتل بشكل مباشر

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير صيني لكل سكان العالم ...ابتعد عن ممارسة هذه العادة وامنع اطفالك وزوجتك من ممارستها لأنها عادة خطيرة تسبب في الاصابة بمرض كورونا القاتل بشكل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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