شكرا لمتابعة خبر عن شاهد: حادثة لاول مرة في تاريخ البشرية ..اختفاء جنين في رحم أمّه بعد أسابيع من الحمل ..(صور صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد: حادثة لاول مرة في تاريخ البشرية ..اختفاء جنين في رحم أمّه بعد أسابيع من الحمل ..(صور صادمة)

تفاجئت سيدة في بريطانيا بإختفاء جنينها بعد مرور أسابيع على حملها، فيما وصف الأطباء تلك الحالة بأنها "متلازمة التوأم المتلاشي".

وعلمت كيسليفونيا جيفينز، البالغة من العمر 28 عاماً، في الأسبوع 13 من الحمل، أن طفلتها بدأت في الاختفاء حينما أخبرها الأطباء بعدم تمكنهم من العثور على نبضات قلبها، في حين كان الجنين الآخر، وهو ذكر، ينمو بشكل طبيعي. وعندما ولدت السيدة تفاجئت بأن طفلتها المختفية تركت علامة على جسد مولودها الجديد، بنفس الشكل الذى ظهرت عليه عندما تم فحصها في الأسبوع العاشر من الحمل. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: اسعد ليلة للعروسة تتحول الى كابوس مخيف ..عريس يصعق كل المعازيم ويرمي بعروسته الجميلة والفاتنة من الدور العاشر ليله الدخلة لسبب لا يخطر على البال في غاية الخطورة.. الملك سلمان بن عبد العزيز يصعق المرشد الايراني ويصدر مرسوم ملكي بإعدام 8 إيرانيين وصلبهم في مكان عام بعد إرتكابهم هذه الجريمة الشيطانية ..لن تصدق ماذا فعلو تحذير صيني لكل سكان العالم ...ابتعد عن ممارسة هذه العادة وامنع اطفالك وزوجتك من ممارستها لأنها عادة خطيرة تسبب في الاصابة بمرض كورونا القاتل بشكل مباشر Advertisements شاهد: حادثة لاول مرة في تاريخ البشرية ..اختفاء جنين في رحم أمّه بعد أسابيع من الحمل ..(صور صادمة) خبير صيني شهير في الامراض المعدية يزف اسعد خبر للبشرية كلها ويكشف بشكل حاسم موعد السيطرة على فيروس "كورونا" في كافة أنحاء العالم! طائرة بدون طيار "درون" ترعب المصلين في مسجد أثناء صلاة الجمعة وتثير ضجة وموجة غضب عارمة بالسعودية.. ومصدر يكشف مفاجأة (فيديو) بعد إغلاق المسجد الحرام ومنع المعتمرين والحجاج وحتى المصلين من دخوله .. شاهد المعجزة الالهية الخارقة التي ابكت مليار مسلم وهزت وجدانهم ( فيديو مؤثر جدا ) وأكد الأطباء أن ما حدث للجنين الأنثي حالة وارد حدوثها لدى السيدات الحوامل بتوائم، حيث يختفي الجنين بفعل إجهاض تلقائي، لكنّه يمتصّ بواسطة الجنين الآخر أو الأم أو المشيمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: حادثة لاول مرة في تاريخ البشرية ..اختفاء جنين في رحم أمّه بعد أسابيع من الحمل ..(صور صادمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.