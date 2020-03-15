شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة.. الملك سلمان بن عبد العزيز يصعق المرشد الايراني ويصدر مرسوم ملكي بإعدام 8 إيرانيين وصلبهم في مكان عام بعد إرتكابهم هذه الجريمة الشيطانية ..لن تصدق ماذا فعلو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة.. الملك سلمان بن عبد العزيز يصعق المرشد الايراني ويصدر مرسوم ملكي بإعدام 8 إيرانيين وصلبهم في مكان عام بعد إرتكابهم هذه الجريمة الشيطانية ..لن تصدق ماذا فعلو

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كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة.. الملك سلمان بن عبد العزيز يصعق المرشد الايراني ويصدر مرسوم ملكي بإعدام 8 إيرانيين وصلبهم في مكان عام بعد إرتكابهم هذه الجريمة الشيطانية ..لن تصدق ماذا فعلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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